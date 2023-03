Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Trump, sugiere ahora usar drones contra narcos

El exfuncionario de Donald Trump escribió un artículo donde señala que, si México no quiere o puede eliminar al crimen organizado, entonces que se dé paso a EU para “proteger al pueblo estadounidense”.

Tijuana, 17 de marzo (Zeta).- Michael Richard “Mike” Pompeo, Secretario de Estado de Estados Unidos durante la Administración del Presidente Donald Trump —del 26 de abril de 2018 al 20 de enero de 2021—, propuso, el 17 de marzo de 2023, que Estados Unidos usara aviones no tripulados, mejor conocidos como drones, para atacar posiciones de los cárteles del narcotráfico en México, porque, según él, el Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no busca eliminarlos.

En un artículo de opinión publicado en la página web de la organización conservadora conocida como Centro Estadounidense para la Ley la Justicia (ACLJ, por sus siglas en inglés), Pompeo aseguró que la vía diplomática para presionar a que el Gobierno mexicano actuara contra los cárteles del narcotráfico, no había funcionado.

“Podemos asegurar nuestra frontera y proteger mejor al pueblo estadounidense de los cárteles de la droga. Por eso, como Secretario de Estado, sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles. Sabemos dónde están y qué están haciendo. No debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el Gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadounidense”, señaló el también ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), del 23 de enero de 2017 al 26 de abril de 2018.

“No debemos esperar que la Administración Biden reconozca esta realidad. El equipo Biden, como de costumbre, está permitiendo que las ortodoxias arraigadas limiten su enfoque y debiliten a Estados Unidos. Está priorizando el involucramiento diplomático y la cooperación con México sobre salvar vidas en Estados Unidos. ¿Cómo es exactamente que esta cooperación y compromiso está ayudando al país?”, señaló el ex secretario de Estado de EU.

“Luchar contra los cárteles con sanciones y guerras financieras no es suficiente. Enfrentar de verdad a estas viciosas organizaciones narcoterroristas exige todo el espectro del poder estadounidense”, añadió el también ex miembro de la Cámara de Representantes, por Kansas, del 3 de enero de 2011 al 23 de enero de 2017.

Pompeo dijo en una autobiografía que se publicó, el 24 de enero de 2023, titulada Never Give An Inch –Nunca cedas ni una pulgada, en español, y a la que accedieron por adelantado medios estadounidenses-, que Estados Unidos podría sufrir una amenaza terrorista gestada desde territorio mexicano.

“Mi evaluación es que México como refugio seguro y punto de partida para operaciones terroristas dentro de los Estados Unidos, es una posibilidad sería dentro de los próximos 10 años”, escribió Pompeo en su nuevo libro de memorias.

El también ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), del 23 de enero de 2017 al 26 de abril de 2018, afirmó que había partes significativas de México, cercanas a Estados Unidos, que ya no estaban vigiladas por el Gobierno Federal mexicano.

“Todo estadounidense debería saber que hoy, Estados Unidos enfrenta importantes espacios ingobernables cerca de lugares como El Paso [Texas], Phoenix [Arizona] y San Diego [California]”, dijo el también ex miembro de la Cámara de Representantes, por Kansas, del 3 de enero de 2011 al 23 de enero de 2017.

“Hay fuerzas enteras de milicias bien armadas -los Ejércitos privados de los sindicatos criminales mexicanos- que imponen su dominio pandillero sin interferencia del Gobierno [mexicano]”, abundó Pompeo, en su libro autobiográfico.

El exsecretario de Estado de EU también recordó que Trump llegó a plantear la posibilidad de lanzar misiles hacia México para “destruir los laboratorios de drogas” y acabar con los cárteles del narcotráfico. “Los izquierdistas de [las cadenas de televisión] CNN y MSNBC, parlotearon sobre cómo esto violaría la soberanía mexicana, que parecía importarles más que la nuestra”, criticó.

As Secretary of State, I suggested we use drones to strike the cartels. Here's why:https://t.co/hdys6kVK98 — Mike Pompeo (@mikepompeo) March 17, 2023

SUBSECRETARIO DE ESTADO PIDE A AMLO TAMBIÉN RESPETAR LA SOBERANÍA DE ESTADOS UNIDOS

Brian Nichols, Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, pidió, el 15 de marzo de 2023, al Presidente Andrés Manuel López Obrador, respetar la soberanía de Estados Unidos, luego de que el político tabasqueño amagó con iniciar una campaña para votar en contra de algunos legisladores del Partido Republicano, por sus propuestas para designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, solicitudes que aumentaron tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, de los cuales dos fueron asesinados.

Cuestionado durante una audiencia legislativa, por el Senador republicano por Tennessee, Bill Hagerty, respecto a si condenaba el amago del mandatario mexicano, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental aseguró que el Gobierno encabezado por el presidente Joseph Biden respetaba la soberanía mexicana y que solicitaba lo mismo por parte del político tabasqueño, para los asuntos internos estadounidenses.

“Así como nosotros respetamos la soberanía de México, le pedimos al presidente López Obrador que respete nuestra soberanía”, respondió Nichols a la pregunta del senador Hagerty, quien había descrito las declaraciones del mandatario mexicano, como una amenaza de interferencia directa en las elecciones estadounidenses y solicitó al Subsecretario de Estado confirmar estar en contra a dichas acciones.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió, el 9 de marzo de 2023, que su Administración no iba a permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en México, mucho menos fuerzas armadas extranjeras en territorio mexicano.

