Verstapenn muestra dominio absoluto en segundos libres en Yeda; “Checo” fue tercero

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) – El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se mantiene al alza en el inicio del Mundial con su segundo puesto este viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí, segunda cita de la temporada, que dominó el Red Bull de Max Verstappen, mientras los Ferrari empezaron lejos.

Alonso, tercero hace dos semanas en el Gran Premio de Baréin, terminó la jornada inaugural en Yeda a dos décimas del 1:29.603 que marcó Verstappen, líder del Mundial y de nuevo favorito para el segundo asalto. Los Red Bull dominaron ambas tandas con la sensación de que aún tendrán una marcha más para buscar la pole.

