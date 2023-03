Amenaza de enviar militares a México NO es nueva; NO es sobrino de Lorenzo Córdova

Por Marcos Martínez Chacón, Abril Mulato y León Ramírez

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

____

PROPUESTA DE ENVIAR MILITARES DE EU A TERRITORIO MEXICANO AÚN ESTÁ EN REVISIÓN Y NO ES NUEVA

LA AFIRMACIÓN: Se anunció que Estados Unidos quiere enviar fuerzas militares a México para acabar con los cárteles de droga.

LOS HECHOS: Un representante republicano presentó una iniciativa para utilizar Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir a los cárteles de droga, pero la propuesta aún no ha sido aprobada, se encuentra en revisión.

Una publicación señala incorrectamente: “¡DE ÚLTIMO MOMENTO, ESTADOS UNIDOS QUIERE ENVIAR FUERZAS MILITARES A MÉXICO PARA ACABAR CON LOS CÁRTELES!”

Posteriormente, dice que el Senador Dan Crenshaw “acaba de presentar una iniciativa” para autorizar al Presidente de Estados Unidos Joe Biden utilizar a las Fuerzas Armadas en México y combatir a los cárteles de la droga que trafican fentanilo.

Pero aunque la iniciativa de Crenshaw sí propone esa medida, ésta no ha sido aprobada. Se encuentra en la Cámara de Representantes y está siendo analizada por la Comisión de Asuntos Exteriores.

La propuesta plantea “autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo o llevar a cabo otras actividades relacionadas que causen desestabilización regional en el hemisferio occidental”.

Además, la iniciativa no “se acaba de presentar”, en realidad fue llevada al Congreso de Estados Unidos por Crenshaw y Michael Waltz el pasado 12 de enero.

Esta propuesta fue comentada por el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 6 de marzo en su conferencia matutina.

“Dan Crenshaw, este Senador, pues son de los que están en contra de México. Lo paso al costo ahí, a nuestros paisanos de allá, que recuerden que él no quiere a su patria, no quiere a su madre, porque éstos siempre están denostando a México para sacar raja electoral”, dijo el mandatario.

En los últimos días la idea de enviar al ejército estadounidense a combatir a los cárteles mexicanos ha ganado atención luego de que cuatro estadounidenses fueran secuestrados el pasado 3 de marzo en el estado mexicano de Tamaulipas. El 7 de marzo dos de ellos fueron hallados muertos, uno herido y el una mujer ilesa.

El mismo día por la noche, el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur dijo a Fox News en una entrevista que presentaría una ley para “sentar las bases” para usar la fuerza militar en México para combatir a los cárteles de narcotráfico.

También ese día la representante Marjorie Taylor Greene dijo en Twitter que el ejército de Estados Unidos debería cruzar a México y “atacar estratégicamente” los cárteles de narcotráfico.

“Nuestro ejército debe estar estacionado en nuestra frontera sur”, dijo Greene en su tuit. “Deberíamos atacar de manera estratégica y sacar a los cárteles mexicanos, no al gobierno mexicano ni a su gente, sino a los cárteles mexicanos que los controlan a todos. ¡Son terroristas y criminales internacionales que asesinan a estadounidenses todos los días con drogas y delincuencia!”.

Fox News' Sean Hannity and U.S. Senator Lindsey Graham (R-S.C.) seem to be ready to take on Russia in a really aggressive way.

This is an escalation that a lot of people are afraid of. pic.twitter.com/rBqeU9cly9

— Dale Jackson – "Alabama's Most Trusted Journalist" (@TheDaleJackson) March 15, 2023