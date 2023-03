Biden pide al Congreso de EU imponer sanciones para directivos de bancos en quiebra

Por Zeke Miller

Washington, EU, 17 de marzo (AP) — El Presidente Joe Biden este viernes exhortó al Congreso de Estados Unidos para que permita que los reguladores impongan sanciones más fuertes a los directivos de bancos que quiebran, como reducir sus remuneraciones y facilitar que se les prohíba seguir trabajando en el sector.

Biden quiere que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos (FDIC, por sus siglas en inglés) pueda obligar al reintegro de la remuneración de los directivos en una amplia gama de bancos en caso de bancarrota, y que se baje el umbral para que el regulador imponga multas y prohíba a los directivos trabajar en otros bancos.

Pidió al Congreso que otorgue esos poderes a la FDIC —una agencia federal independiente que garantiza a los depositantes que recuperarán sus ahorros si un banco quiebra— desde que las quiebras del Silicon Valley Bank y el Signature Bank remecieron a todo el sector bancario.

Because of actions that our regulators have already taken, every American should feel confident their deposits will be there if and when they need them.

The management of these banks will be fired and investors in the banks will not be protected.

— Joe Biden (@JoeBiden) March 15, 2023