Rusia publica resultados anticipados: el Presidente tiene casi el 88% de los votos

– Información en desarrollo

Moscú, 17 de marzo (AP) – El Presidente Vladimir Putin está a punto de extender su casi cuarto de siglo de Gobierno por seis años más después de una implacable represión contra la disidencia, y los primeros resultados anunciados después del cierre de las urnas en Rusia mostraron que tenía casi el 88 por ciento de los votos con el 24 por ciento de los distritos electorales contados, según Comisión Electoral Central de Rusia.

Las elecciones tuvieron lugar en medio de ataques dentro de Rusia por parte de misiles y drones ucranianos, que han matado a varias personas. Las encuestas se realizaron en un ambiente estrictamente controlado donde Putin sólo enfrenta la competencia de tres rivales simbólicos y cualquier crítica pública hacia él o su guerra en Ucrania es reprimida.

BREAKING: Russia releases early returns showing that Vladimir Putin has nearly 88% of votes in an election where he stifled the opposition. https://t.co/qq1DfhKlxL

— The Associated Press (@AP) March 17, 2024