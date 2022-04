“Under Pressure”, una invitación a reflexionar sobre la presión que viven los atletas

Como parte de “Under Pressure”, la clavadista Arantxa Chavéz reveló cómo le afectaron los comentarios en redes sociales tras su participación en Juegos Olímpicos, al igual que Diego Balleza quien tras sentirse muy feliz con su cuarto lugar en la competencia descubrió en redes sociales comentarios desagradables y agregó que incluso recibió amenazas.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- La atención a la salud mental ha cobrado mayor relevancia a raíz de la pandemia, sin embargo, es un aspecto al que siempre hay que prestar atención para poder hablar del bienestar y la salud integral de las personas. Los atletas viven bajo una enorme presión y estrés por sus entrenamientos y logros que aumenta con la percepción de las personas, los medios de comunicación y usuarios de redes sociales, quienes olvidan que son seres humanos. Con esto en mente, “Under Pressure” busca crear conciencia acerca de la enorme presión que existe sobre los atletas y como esto en ocasiones puede afectar su salud mental.

Alejandro Gutiérrez, encargado del portafolio de marcas premium de Grupo Modelo, explicó que Michelob Ultra propone y trata de transmitir que un mundo en balance es mucho mejor que irse a los extremos. “Creo que podemos reconocer que vivimos en un mundo que quiere llevarnos a los extremos y eso al final lo que hace es limitarnos de poder disfrutar las cosas buenas que hay en cada uno de los lados, en este caso lo que nosotros hemos querido hacer es que no es necesario renunciara la diversión y a las cosas que nos gustan para poder conectar con nuevas aspiraciones como puede ser tener un estilo de vida más saludable”, agregó.

“Para esta campaña estamos trabajando con varios atletas mexicanos de diferentes disciplinas de todas partes del país y la intención de hacer esto es demostrar como esta presión se vive en todas partes, no importa el nivel de competencia en el que esté el atleta si es una persona femenina o masculina no importa tenemos dentro de los atletas que quisieron animarse con Michelob Ultra a traer Under Pressure a la vida, a Memo Ochoa que es futbolista, tenemos a David Picasso el boxeador, tenemos a beisbolistas, tenemos a nadadores, clavasistas y tenistas”, dijo Inés Garza, Brand Manager Michelob Ultra México.

La clavadista Arantxa Chávez forma parte de esta campaña por lo que se dijo muy agradecida. “Yo pasé por algo muy fuerte, en juegos olímpicos, muy reciente, saque cero, entonces yo quería desaparecerme de la alberca, quería salir corriendo, tantos años de preparación para un momento, un error, no supe qué hacer, mi entrenador estuvo conmigo, me dijo ‘tranquila te faltan dos clavados, termina la competencia’, como pude traté de tranquilizarme […] terminó la competencia y yo estaba muy triste porque dije ‘es el momento que tanto había esperado’ y desgraciadamente no terminó en el resultado que yo hubiera querido. Me voy a la Villa, agarro mi celular y veo ataques y ataques ‘¿a qué fue? ¿para qué se cae?’ , memes, TikToks burlándose de cómo había fallado”, recordó Arantxa.

La clavadista mexicana trató de no darle importancia pero sí tuvo impacto en ella. “Venía pasando por varias cosas, mese antes de juegos olímpicos fallece mi papá y aún así tuve el coraje para buscar mi clasificación a juegos olímpicos y todos me decían no dudes de tu calidad, pero la gente me estaba acabando y los medios me estaban acabando”, apuntó Chávez, quien cerró un tiempo sus redes sociales y tras un tiempo empezó a tomarlo con humor.

Por su parte, Diego Balleza contó que recibió amenazas de muerte por haber quedado en al cuarto lugar durante los juegos Olímpicos. “Yo llegaba y veía los aros por todos lados y decía ‘estoy aquí’, son años de trabajo duro para estar aquí, son 20, desde que empecé a hacer clavados [..], estuve una semana ahí [juegos olímpicos] pero no se imaginan la presión que tuve esa semana que todo el día entrenaba, daba la noche estaba costado y los ojos muy abiertos y por un lado ‘Pepe Grillo’ malo diciendo vas a perder y yo decía ‘no, tu tranquilo porque has entrenado duro. El día de la competencia llegó y en el primer clavado yo sentía tantas cosas dentro de mí, 20 años para 30 minutos o 40 minutos […] afortunadamente quedamos en cuarto lugar, yo estaba tan emocionado porque para mí es mi medalla, mi mentalidad era ‘tú vas y ya tienes tu medalla porque tu medalla fue pasar a juegos olímpicos'”, señaló Diego y agregó que tras terminar la competencia vio los mensajes en redes donde se le cuestionaba a qué iba y en los que recibió hasta amenazas.

La nadadora Joana Jiménez compartió estar feliz de formar parte de este proyecto que permite visibilizar un poco de lo que los atletas viven. “Estamos en un país en el que solamente se festeja la medalla y medalla de oro y eso es lo único que existe en este país, llegas en último lugar y [dicen] eres la peor, como dicen los compañeros, los comentarios son para qué ‘pagamos impuestos, para qué estamos apoyando a los deportistas si sólo van a pasear’, mucha gente cree sólo vamos a pasear y de turismo. Llegas y dices ‘fui a unos Juegos Olímpicos’ ‘¿Qué conociste?’ pregúntame cómo me fue cómo me sentí porque literalmente no conocimos nada, nuestro camino era del comedor a tu cuarto, de tu cuarto ala estación de camión y a la alberca, era lo que conocíamos”, dijo.

Jiménez resalta la importancia de tener un gran equipo que la apoya y de su familia que le ayuda a creer en ella. “La gente sólo quiere ver la medalla y quiero que la gente sepa que tenemos una vida detrás, tenemos amigos, pareja, estudios, una familia, mascotas, somos humanos, tenemos sentimientos, emociones, tenemos un corazón y también tenemos oportunidad de venirnos abajo pero también tenemos la oportunidad de seguir adelante”, destacó.

