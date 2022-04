La diseñadora Amina Muaddi desmiente supuesto romance con A$AP Rocky

Por Diego Valencia

Ciudad de México, 17 de abril (La Opinión).- Amina Muaddi, amiga de Rihanna, desmintió los rumores de que ella y A$AP Rocky hayan tenido un amorío durante el actual embarazo de la cantante, tal como indicó el sitio de noticias TMZ.

En unas historias de Instagram, la diseñadora se tomó el tiempo de hablar sobre el tema y mencionar que esta infidelidad era una noticia falsa, que se había fabricado en el internet y que se había esparcido por la simple viralidad de las redes sociales.

“Siempre he pensado que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no se tomaría en serio“, comentó.