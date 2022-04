Domee Shi revela que se inspiró en Zelda: Breath of the Wild para Red

En cuanto a la influencia de los títulos citados, la cineasta comenta que hace un tiempo disfrutaba de algunas entregas de Zelda y Pokémon en su Game Boy Advance y Nintendo DS Lite.

Por Roberto Barragán

Ciudad de México, 17 de abril (AS México).- Red, la reciente película de Pixar que se estrenó el pasado mes de febrero, ha cosechado críticas positivas tanto por parte de los espectadores, como de la crítica. Y su directora, Domee Shi, ha compartido algunos detalles muy en una entrevista en The Washington Post. Al ser preguntada por sus principales fuentes de inspiración, Shi ha hecho referencia a diferentes obras como One Piece y Sailor Moon, pero también a varios videojuegos. Concretamente, a tres muy populares en la historia de Nintendo como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, EarthBound y la saga Pokémon.

Shi considera que “en los videojuegos se asumen más riesgos” en la creación de películas animadas, un espacio en el que se tiende a apostar por “un aspecto más tradicional”. En cuanto a la influencia de los títulos citados, la cineasta comenta que hace un tiempo disfrutaba de algunas entregas de Zelda y Pokémon en su Game Boy Advance y Nintendo DS Lite. “Wow”, es la expresión que espetó tanto ella, como la diseñadora Rona Liu al ver Zelda: Breath of the Wild en movimiento: “¿cómo pueden hacer un mundo tan bello y rico y que a la vez sea algo simple?” se pregunta.

LA SECUELA DE ZELDA: BREATH OF THE WILD

Es uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años y su llegada estaba prevista para este mismo año, pero finalmente tendremos que esperar a primavera del año que viene. Eiji Aonuma explicó los motivos del retraso alegando que desean ofrecer a los jugadores “una experiencia especial”. Aonuma aseguró que su equipo “continuará trabajando diligentemente en del desarrollo” del juego, y que el objetivo inicial de la compañía era lanzarlo “en marzo de 2022”.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild debutó en Wii U y Nintendo Switch el 3 de marzo de 2017. La secuela llegará en exclusiva para la consola híbrida de Nintendo en primavera de 2023.

