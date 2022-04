No me excuso de participar en Reforma Eléctrica: Zavala; acusa violencia de género

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– La Diputada Margarita Zavala, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), rechazó este domingo el exhorto realizado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para excusarse del debate de la Reforma Eléctrica, por el que el oficialismo la señalo por supuestos conflictos de interés, al haber recibido junto al expresidente Felipe Calderón, “millones de pesos de una filial de Iberdrola”.

“Yo actúe de buena fe, conforme a la ley. La Dirección Jurídica [de la Cámara de Diputados] respondió que no había conflicto de interés. Han utilizado este momento para retrasar un debate que no quieren dar”, señaló Zavala desde su curul.

“Es además clara violencia de género, clarísima, falta de respeto a los miles de electores que me pusieron aquí. Nada ni nadie me impide que yo cumpla mis obligaciones. No me excuso, por la defensa de la Constitución y de México, de nadie más”, aseguró vehemente, ante los aplausos de la oposición y los gritos en contra de Morena y sus aliados.