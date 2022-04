Gorillaz llegará por primera vez a Querétaro para presentarse en Pulso GNP

Cuesta trabajo creer que Gorillaz traerá a invitados de la talla de Elton John o St. Vincent para esta presentación, pero no hay que descartar que seguro habrá sorpresas ya que en la mayoría de sus tours suelen viajar con varios de sus colaboradores.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- Han pasado poco más de tres años desde la última vez que Gorillaz, la agrupación creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, pisó el escenario del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Ahora, la banda animada conformada por 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs se prepara para presentarse en Pulso GNP, festival en ascenso que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro.

Lo interesante de este show no es sólo que Gorillaz se va a presentar por primera vez fuera de una de las ciudades clave del espectáculo en México —CdMx, Guadalajara y Monterrey— sino que además se podrá escuchar en vivo parte del “Song Machine, Season One: Strange Timez”, álbum que llegó a mejorar el 2020, año marcado por la pandemia del coronavirus, gracias a sus colaboraciones con Robert Smith, Beck, Elton John y Peter Hook, por mencionar algunos.

La primera (y única) ocasión que la agrupación liderada por Albarn presentó el “Song Machine” fue en diciembre del 2020, donde el poder regresar a un concierto en vivo seguía siendo un sueño por la rápida propagación del SARS-CoV-2 alrededor del mundo, a través de un livestream desde los Kong Studios.

Cuesta trabajo creer que Gorillaz traerá a invitados de la talla de Elton John o St. Vincent para esta presentación, pero no hay que descartar que seguro habrá sorpresas ya que en la mayoría de sus tours suelen viajar con varios de sus colaboradores. Sin embargo el simple hecho de poder escuchar en vivo canciones como “Strange Timez”, “The Valley of the Pagans”, “Aries”, “The Pink Phantom” y “Momentary Bliss” termina siendo una de las grandes atracciones del Festival Pulso GNP.

Cabe destacar que hasta el momento la agrupación no ha abierto ninguna fecha para la Ciudad de México por lo que acudir a este festival resulta una buena opción para ver el espectáculo que la banda animada ofrece.

Luego de su paso por Querétaro, 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs tienen planeado viajar a Monterrey, Nuevo León, como parte de su World Tour 2022 para presentarse el 9 de mayo, dos días después de Pulso GNP, en el Auditorio Citibanamex.

De ahí, Gorillaz continuará con su gira en Colombia por lo que el público mexicano deberá aprovechar alguno de estos dos conciertos para poder disfrutar de la agrupación en vivo, pues seguramente deberán pasar algunos años para que vuelvan a pisar Tierra Azteca.

El Festival Pulso GNP regresará después de haber tenido que suspender su edición 2020 por la pandemia del coronavirus. Los boletos adquiridos para dicho año serán válidos para la fiesta musical de este 2022.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.