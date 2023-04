Agencia va tarde en tema fentanilo y, por presión en EU, culpa a Mexico: Pérez-Ricart

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- La Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés)) va tarde en el tema del combate contra el fentanilo y debido a la presión que recibe por parte del Gobierno de Estados Unidos culpa a México por el tráfico de este opiode sintético, afirmó Carlos A. Pérez-Ricart, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Pérez-Ricart, autor del libro Cien años de espías y drogas: La historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México, recordó que el tema del fentanilo no es nuevo e indicó que las autoridades estadounidenses comenzaron a filtrar información para demostrar que hacen algo al respecto.

Carlos Pérez-Ricart afirmó que la infiltración de agentes de la DEA en grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y en la estructura de “Los Chapitos” provocará un incremente en los índices de violencia, y por ende, que haya más muertos de los que había antes.

El pasado 14 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló las acusaciones contra 28 personas, físicas y morales, incluidos cuatro “Chapitos”, que son los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y líderes del Cártel de Sinaloa, así como empresas de China, por la fabricación, producción, traslado y venta de fentanilo, que ha provocado una epidemia de sobredosis y muertes en aquel país.

Anne Milgram, titular de la DEA, señaló en rueda de prensa que en el último año y medio, la dependencia se infiltró en el Cártel de Sinaloa y en la estructura de “Los Chapitos”, de las cuales obtuvo “un acceso sin precedentes a los más altos niveles de la organización” y siguieron sus operaciones “alrededor del mundo”.

Ante esta situación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta mañana de “intromisión abusiva” y “prepotente” la infiltración de la DEA, en la organización criminal “Los Chapitos”, facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

“Una intromisión abusiva y prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? ¿Qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje para saber que están haciendo nuestras instituciones de seguridad”, criticó desde Palacio Nacional.