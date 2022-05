Bachelet pide que México no escatime esfuerzos para reducir desapariciones forzadas

Madrid, 17 de mayo (EUROPA PRESS).- La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha emplazado a las autoridades de México a redoblar esfuerzos para evitar que siga creciendo la cifra de desaparecidos —ya son 100 mil desde 1964— y ha lamentado, entre otras cosas, la “abrumadora” impunidad que aún persiste frente a este tipo de casos.

La ONU no oculta su preocupación por el hecho de que sólo de las 35 desapariciones hayan terminado en un juicio condenatorio, algo que la organización atribuye a la falta de investigaciones efectivas. Esta impunidad “deja solas a las familias”, obligadas también a cargar con los esfuerzos de intentar esclarecer lo ocurrido.

Bachelet, que visitó México en 2019, ha señalado que las familias “han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”.

