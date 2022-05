Adulta mayor es hallada sin vida en azotea de edificio en CdMx; FGJ investiga muerte

El cuerpo de la mujer fue localizado ayer por la tarde en un edificio de una unidad habitacional, por lo que vecinos alertaron a las autoridades capitalinas, mismas que solicitaron la ayuda de paramédicos; no obstante, la persona ya no contaba con signos vitales.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Una mujer de la tercera edad fue hallada sin vida en la azotea de un edificio ubicado en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

El cuerpo fue localizado ayer por la tarde en un edificio de una unidad habitacional, ubicada en avenida Insurgentes Sur, colonia Tlacoligia.

Ante el hallazgo, vecinos alertaron a las autoridades capitalinas, quienes solicitaron la ayuda de paramédicos; no obstante, la mujer ya no contaba con signos vitales y aparentemente no presentaba indicios de violencia.

Investiga #FiscalíaCDMX el fallecimiento de una mujer localizada en la azotea de un edificio en la alcaldía Tlalpan pic.twitter.com/q2Y77QiUnu — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 17, 2022

De acuerdo con información del periódico Excélsior, una de las residentes refirió a las autoridades que supuestamente la mujer vivía sola en uno de los departamentos del edificio en el que fue localizada sin vida y que no tenía hijos.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) dio a conocer que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, abrió una carpeta de investigación.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 17, 2022

Por lo que solicitó apoyo de la Policía de Investigación y de peritos en criminalística, fotografía y química para recabar indicios a fin de esclarecer la muerte.

“La representación social continúa con la integración de la carpeta de investigación, bajo el protocolo de feminicidio, para determinar las causas del fallecimiento”, señaló la dependecia.

Finalmente, la Fiscalía capitalina reiteró su compromiso de atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como de garantizar una nueva manera para investigar los delitos, con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres.