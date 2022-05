Exfuncionarios denuncian a MP por no agotar líneas de investigación en colapso de L12

El despacho Regino Abogados representa a cinco exfuncionarios investigados por la tragedia del pasado 3 de mayo, en los que está incluido Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro en la administración de Miguel Ángel Mancera.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- El despacho Regino Abogados presentó el pasado lunes una denuncia en contra de María de la Luz Alcántar Alcántar, Ministeria Pública, por los delitos de administración de justicia por no agotar las líneas de investigación en la tragedia del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Los abogados representantes de cinco exfuncionarios investigados por el derrumbe del Metro acusan a Alcántar Alcántar de evadir su obligación de investigar la falta de mantenimiento de la Línea 12 y concentrarse “única y exclusivamente” en las fallas del diseño y construcción.

Adrián Regino, abogado penalista del despacho, destacó que existe una “intención política”, ya que el no investigar la falta de mantenimiento favorece a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobiernos de la Ciudad de México.

“¿Por qué razón no han traído a las personas responsables de la falta de mantenimiento? La falta de mantenimiento es algo que no está investigando la Fiscalía General de Justicia. […] Es totalmente una intención política, la cual única y exclusivamente quiere atribuirle el ilícito a personas que no han en la falta de mantenimiento”, mencionó el abogado frente a los medios de comunicación.

Por su parte, Abel Carreón, otro de los abogados defensores, señaló que “están cubriendo a alguien” al no agotar todas las líneas de investigación como lo especifica el código penal.

“[Tienen que] agotar todas las líneas de investigación, así como lo especifica el código penal, que se le atribuye dar una ventaja indebida, en este caso, por parte de nuestros representados consideran que efectivamente están cubriendo a alguien”, expuso Carreón.

Asimismo, expuso que “en la audiencia inicial para la formulación de imputación, no hay ninguna persona encargada de mantenimiento, no obstante, como se señalan en los dictámenes periciales, no existió mantenimiento”.

Además, la defensa llamó a que no sólo investiguen esa omisión, sino que convoquen a declarar a los extitulares del Metro en las administraciones de Miguel Ángel Mancera, Joel Ortega y Jorge Gaviño; y de Claudia Sheinbaum, Florencia Serrania.

El pasado 11 de mayo, el Gobierno encabezado por Sheinbaum hizo público el tercer y último informe que la empresa DNV realizó sobre las causas de la tragedia de la Línea 12 del Metro, en el que destacaron las fallas en las inspecciones, el mantenimiento, el diseño y la construcción.

DNV fue contratada por el Gobierno de la Ciudad de México para realizar un peritaje por el desplome de la Línea 12, y aunque la Jefa de Gobierno la había presentado como una empresa de alto prestigio en este tipo de investigaciones, posteriormente pidió a su administración que rescindiera el contrato por el presunto conflicto de interés y la entrega de un reporte “deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos y tendencioso y falso”.

Posteriormente, la empresa noruega rechazó que exista un conflicto de interés en el tercer informe sobre el desplome de la Línea 12, puesto que “se elaboró sin la participación de ningún experto que pudiera tener un conflicto de intereses en este caso”.