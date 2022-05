Jane Foster se encuentra con Valkyria en nueva FOTO de Thor: Love and Thunder

Madrid, 17 de mayo (Europa Press).- El 8 de julio, los fans de Marvel volverán a escuchar el bramido del trueno cuando acudan a los cines a ver Thor: Love and Thunder. Y mientras se aproxima el estreno del filme dirigido por Taika Waititi, una nueva y espectacular imagen protagonizada por la Valkyria de Tessa Thompson y la Mighty Thor de Natalie Portman muestra a las dos heroínas juntas por primera vez.

La cuarta entrega de la franquicia protagonizada por Chris Hemsworth como el Dios del Trueno, traerá viejos conocidos de la saga como la Valkyria de Tessa Thompson y a la Jane Foster de Natalie Portman, convertida ahora en Mighty Thor. Pero, también el debut de un nuevo villano dentro del Universo Cinematográfico Marvel: el de Gorr, el Carnicero de los Dioses, encarnado por Christian Bale.

Un nuevo enemigo cuyo único propósito es el de acabar borrando de la faz de la existencia a todos y cada uno de los dioses. La presencia de este letal villano supondrá una amenaza de tal magnitud que obligará a Thor a requerir la presencia de todos y cada uno de sus camaradas de batallas, incluyendo a su compañera de batallas, Valkyria y su antiguo gran amor, Jane Foster.

A new look at Natalie Portman and Tessa Thompson in ‘THOR: LOVE AND THUNDER’. pic.twitter.com/9ZD8XaLcBI

