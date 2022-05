La OMS eleva a 429 los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido

Ginebra, 17 may (EFE).- El número de casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido se eleva ya a 429, 81 más que hace una semana, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicando que seis de los pacientes fallecieron y 26 necesitaron un trasplante.

"WHO is not just fighting #COVID19: There is an #Ebola outbreak in 🇨🇩, an unknown #hepatitis affecting children around the world and #monkeypox affecting a number of countries. WHO is working with national authorities to respond quickly & effectively to these outbreaks"-@DrTedros

