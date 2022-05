Biden condena teoría racista y a supremacismo blanco por inspirar tiroteo en Buffalo

Por Chris Megerian

BUFFALO, Nueva York, EU (AP) — El Presidente Joe Biden condenó el martes el veneno de la supremacía blanca y dijo que la nación debe “rechazar la mentira” de la “teoría del reemplazo”, la ideología racista expresada por el hombre que mató a 10 personas negras en Buffalo.

Frente a familiares de las víctimas, autoridades locales y socorristas, Biden dijo que la diversidad es la fuerza de Estados Unidos, que la nación no debe dejarse distorsionar por una “minoría odiosa”.

“En Estados Unidos el mal no triunfará, se los prometo”, dijo Biden. “El odio no prevalecerá, la supremacía blanca no tendrá la última palabra”.