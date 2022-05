La violencia le cuesta a México 20.8% del PIB o 4.9 billones de pesos: Índice de Paz

Por Pedro Pablo Cortés

Ciudad de México, 17 de mayo (EFE).– El impacto de la violencia en la economía mexicana ascendió a 4.92 billones de pesos o 243 mil millones de dólares, equivalente al 20.8 por ciento del producto interior bruto (PIB), reveló este martes el Índice de Paz México 2022 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

El costo de la inseguridad fue mayor en números absolutos al del año anterior, cuando el IEP reportó un impacto de 4.71 billones de pesos (unos 235 mil millones de dólares), aunque en ese entonces representó el 22.5 por ciento de su PIB.

“Esto implica una afectación grave a la economía y un impacto per cápita de aproximadamente 38 mil pesos (unos mil 875 dólares) por cada mexicana y mexicano “, señaló en una entrevista con Efe Carlos Juárez, director en México del IEP, cuya sede principal está en Sídney, Australia.

Entre las “preocupaciones” del instituto está el creciente gasto en el sector militar, que se incrementó un 31 por ciento en los últimos siete años, de 2015 a 2021.

