DT del Bayer describe al futbolista mexicano: Técnico pero sin mucha presencia física

El técnico del Bayer Leverkusen argumentó y comparó a los jugadores mexicanos con los alemanes y el motivo por lo que “es complicado verlos en campeonatos como la Bundesliga”.

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 17 de mayo (LaOpinión).- El entrenador del Bayer Leverkusen, Gerardo Seoane, dio su opinión sobre la selección mexicana y destacó que al “Tri” le falta tener futbolistas que sean determinantes en clubes importantes en las distintas ligas internacionales.

En lo que será una gira del Bayer Leverkusen, en donde estará disputando un partido amistoso contra el Toluca, Seoane resaltó que a la selección mexicana se le ven jugadores técnicamente mejores que los de viejas generaciones pero que no llegan clubes importantes.

“En los últimos año hubo un técnico que tuvo mucha importancia a nivel de club y de selección, tuvo unos jugadores muy contrastados, ahora el equipo parece ser más talentoso, pero no con la fuerza de jugadores de grandes clubes. No conseguimos ver siempre los partidos de liga, pero cuando hay partidos internacionales, siempre probamos a seguir esos partidos, esos juegos contra México siempre es disputado para Chile, Ecuador”, opinó.

De la misma manera, el técnico del equipo de las aspirinas comentó que el jugador mexicano no es tan físico como el alemán y por eso es complicado verlos en campeonatos como la Bundesliga, ya que según Seoane, el jugador mexicano carece de potencia física y velocidad en comparación con el futbolista alemán.

“Se tendría que hacer un estudio porque no se pueden hacer declaraciones así, para mí el jugador mexicano es muy técnico, pero no tiene mucha presencia física y en la liga alemana eso se exige y quizás por eso no es fácil. A nosotros nos gustan jugadores ofensivos, que corran rapidito”, aseveró el estratega.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.