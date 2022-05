Liverpool sigue vivo: Venció al Southampton y mantiene esperanzas de ganar la Premier

Londres, 17 de mayo (EFE).- El Liverpool venció al Southampton (1-2), evitó que el Manchester City se proclamara campeón y la Premier League se decidirá el próximo domingo, con todo de cara para el equipo de Pep Guardiola.

BIG WIN! See you all Sunday! 😎 https://t.co/kWxlh2rd4J

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) May 17, 2022