VIDEO: “Me pongo de lado de la UNAM”, dice Monreal, “pero no me confrontaré” con AMLO

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, defendió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ante las críticas por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La UNAM es una institución de excelencia, es una institución de privilegio. Me pongo del lado de la UNAM, porque yo seré un político temporal, pero seré un maestro permanente en la Universidad, y ahí quiero dejar mis últimos días, enseñando. Siempre me pondré del lado de la UNAM. No me confrontaré con el Presidente de la República por sus opiniones, él tiene el derecho a expresarlo y a decirlo, pero creo que la institución, la UNAM, es una institución de gran calidad, lo demuestran los distintos estudios de evaluación”, dijo en entrevista a medios.