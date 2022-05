FOTO: StarWars vuelve a portada de Vanity Fair con Diego Luna y otros

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 17 de mayo (ASMéxico).- La aclamada revista de moda y cultura estadounidense reveló la portada para su próxima edición de junio, siendo las estrellas de Star Wars, Ewan McGregor, Diego Luna, Pedro Pascal y Rosario Dawson, los nuevos rostros de la publicación.

“El universo de Star Wars se está expandiendo y, por primera vez, Lucasfilm está levantando el secreto que rodea su plan maestro (…) Anthony Breznican regresa a una galaxia muy, muy lejana con las estrellas de Andor, The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka”, expresó la revista a través de sus redes sociales.

LA NUEVA ERA DE STAR WARS EN STREAMING

Vanity Fair le dio protagonismo a la franquicia de George Lucas para presentar sus próximos proyectos televisos, mismos que serán estrenados de manera exclusiva en la plataforma de streaming, Disney+.

Diego Luna reprises the role of his ‘Rogue One’ rebel in ‘Andor,’ an origin story that reveals how the character went from self-serving nihilist to selfless martyr.

