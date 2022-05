VIDEO: Venezolano de casi 113 años es certificado como el más longevo del mundo

Caracas, 17 may (EFE).- La organización Récord Guinness certificó este martes que el venezolano Juan Vicente Pérez Mora, con 112 años y 354 días, es el hombre más longevo del mundo, un título que se conoce cuando faltan 11 días para su cumpleaños número 113.

Pérez Mora nació en el estado Táchira (fronterizo con Colombia) el 27 de mayo de 1909 y, desde 2020, cuando Efe dio a conocer su historia, esperaba la certificación como uno de los cinco hombres más viejos del mundo.

La validación, informó Guinness, se concretó el pasado 4 de febrero, cuando el anciano tenía 112 años y 253 días, si bien la noticia se ha dado a conocer este martes a través de las redes sociales de la organización.

New record: Oldest male living – Juan Vicente Mora, 112 years and 253 days old.

Born on May 27th 1909 in El Cobre, Venezuela, Juan spent time working on farms and as a sheriff. He now relaxes with his 18 grandchildren, 41 great-grandchildren and 12 great-great-grandchildren. pic.twitter.com/MrdJ5KPpaD

