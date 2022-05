Disney comparte el primer avance de la serie She Hulk; se estrenará en agosto

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Disney compartió este martes el primer avance de su próxima serie de Marvel Studios, She Hulk: Attorney at Law, protagonizada por Tatiana Maslany.

Asimismo, a través de sus redes sociales, la “Casa de las Ideas” y Disney compartieron el video de la serie de comedia sobre She Hulk, serie que aterrizará en Disney+ en agosto del año en curso.

“Te gustará cuando esté enfadada. She-Hulk: Attorney at Law, una serie original de Marvel Studios, comienza a transmitirse el 17 de agosto en Disney+”, se lee en la descripción.

You'll like her when she's angry.

She-Hulk: Attorney at Law, an Original series from Marvel Studios, starts streaming August 17 on #DisneyPlus. #SheHulk pic.twitter.com/Brn2FsBjyz

