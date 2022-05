Ni Canadá ni Inglaterra: Marcelo Flores elige “con el corazón” a selección mexicana

A través de sus redes sociales, el futbolista mexicano reveló los motivos por los que va a representar al “Tri” por encima de potencias como Inglaterras e incluso Canadá, que lo seguían de cerca.

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 17 de mayo (LaOpinión).- Marcelo Flores ha decidido representar a México en lo que será su trayectoria internacional como futbolista profesional por encima de las ofertas que tenía de países como Canadá e incluso Inglaterra pero su intención es poder jugar el mundial con “El Tri”.

El futbolista que milita en el Arsenal nació en Canadá, por lo que la selección de la “Hoja de Maple” estaba muy interesada en que el delantero se uniera a ellos. De igual manera, al tener a su madre con ascendencia inglesa, tenía la posibilidad de jugar en la selección de “Los Tres Leones”.

A pesar del interés mostrado por las distintas selecciones, Flores siempre mostró su cariño a México y tras tomar su decisión agradeció a dichas naciones por haber contribuido en su desarrollo como persona.

“Canadá e Inglaterra siempre serán parte de mí. Me han ayudado a crecer y convertirme en la persona que soy. Aunque mi corazón siempre tuvo el rumbo claro, mentiría si dijera que el proceso ha sido fácil. El amor y la conexión por varios países es un sentimiento muy difícil de explicar y el hecho de escribir estas líneas no significa que deje de sentir cariño por los tres países que han aportado a mi crecimiento. Amo Canadá. Amo Inglaterra. Amo México”, explicó Flores.

El joven futbolista también destacó que México lo ha hecho sentirse en casa, tanto a él, como a sus hermanas.

“Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países y siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Nacional de México y eso no es ninguna coincidencia. México me ha dado la oportunidad a mí y mis hermanas de sentirnos en casa aun cuando nuestro ‘hogar’ está a miles de kilómetros de distancia”, continuó explicando a través de un video publicado en su Instagram.

En su discurso también reveló que se ha hecho varios cuestionamientos para poder representar a México, lo que ha complicado su toma de decisión aún más.

“Durante este proceso me he cuestionado muchas cosas. ¿Cuánto español tengo que saber para representar a México? ¿Cuántos años de mi vida tengo que haber vivido en México para no sentirme culpable por representar a un país donde no he tenido la oportunidad de vivir? ¿Decir SÍ a un país significa que ya no puedo amar a los otros dos países que tanto me han dado?”, escribió.

“Hoy escribo con el corazón y deseo comunicar algo que tengo algún tiempo sabiendo internamente y que creo es importante que lo escuchen de mí directamente: Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional”

Finalmente y tras anunciar su decisión, el futbolista del Arsenal también dejó claro que quiere ir al Mundial y que no quiere dejar escapar la oportunidad de estar en Catar 2022.

