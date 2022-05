Guatemala confirma: NO irá a la Cumbre por críticas de EU a reelección de Procurador

Por Sonia Pérez D.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, informó el martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas en respuesta a las críticas que Estados Unidos ha realizado sobre su decisión de reelegir a la Fiscal General, Consuelo Porras, a la que señalan de falta de compromiso en el combate a la corrupción.

Giammattei anunció su negativa a asistir a la cumbre durante un evento en la embajada de México en Guatemala, donde dijo que había compartido con el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador una decisión que en pocos días “causaría revuelo”.

“Iba a causar revuelo, especialmente en un país, y gracias a Dios tenemos a México de por medio… Si no me van a invitar a la cumbre, de todos modos ya les mandé a decir que no voy a ir”, afirmó el Presidente.