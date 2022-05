Netflix prepara serie de roasts con protagonistas famosos. El primero: Brady

Por Ariel Velázquez

Ciudad de México, 17 de mayo (ASMéxico).- Durante más de 20 temporadas hemos visto a Tom Brady lidiar con parte de los defensivos más grandes, rápidos y violentos que se han conocido en la NFL, para lanzar algunas de las espirales más perfectas que se han inmortalizado en partidos clásicos de la liga.

También, hemos visto a Brady desfilar por glamurosas pasarelas del brazo de su esposa, la supermodelo, Gisele Bundchen y en tiempos recientes ser partícipe de una serie documental que giró en torno a su figura como el mejor quarterback que ha jugado desde la era del Super Bowl.

Pero, a partir del próximo año, Netflix planea poner al legendario quarterback en un sitio en el que no se ha enfrentado.

Gisele Bündchen’s husband, Tom Brady, will be in the hot seat for Greatest Roasts of All Time, the first in a series of new specials. pic.twitter.com/hpQbWGzDMp

— Netflix (@netflix) May 17, 2022