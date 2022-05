VIDEO: Vocalista de Metallica agradece con emocionado discurso el apoyo de su banda

Durante su gira por Brasil, el vocalista de Metallica acabó rendido en el suelo en medio del concierto y, sin poder contener las lágrimas, compartió un emotivo mensaje a sus fans.

Por Adrián Córdoba

Ciudad de México, 17 de mayo (ASMéxico).- Metallica volvió a subirse a los escenarios este fin de semana, siendo esta vez en Brasil. Un concierto que colgó el cartel de sold out y que tuvo que detenerse a mitad de la actuación por su vocalista, James Hetfield, quien acabó de rodillas, derrumbado y sin poder contener las lágrimas.

El cantante lleva al pie del cañón desde 1981, lo que hacen 41 años encima de un escenario. Un tiempo en el que no ha parado de cosechar éxitos como “Nothing else matter”, y que demuestra el paso del mismo, lo cual ha hecho explotar a Hetfield, quien a sus 58 años ha dicho basta. “Tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro. Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda nunca más. Eso es lo que me decía en la cabeza”, comenzó explicando entre lágrimas.

Sus compañeros, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, no dudaron en apoyarle, haciendo que éste se recuperase poco a poco: “Me abrazaron y me dijeron que si me sentía mal en el escenario, me iban a apoyar. Ahora, viéndolos a todos ustedes aquí, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes”, añadió mientras agradecía los ánimos.

🫂 Las emotivas palabras de James Hetfield en el cierre de la gira sudamericana de Metallica. El vocalista le mostró su agradecimiento a sus compañeros y al público por estar con él aún en los malos momentos. La importancia de la salud mental en cualquier ámbito. Ese abrazo ❤️ pic.twitter.com/rxim4zZlJB — Pogopedia (@Pogopedia) May 16, 2022

Tras ello, el artista quiso contar qué le habían dicho sus compañeros tras verle decaído antes de salir al escenario: “Si lo pasas mal arriba en el escenario, nosotros te hacemos el aguante. Eso significa el mundo para mí”. Un mensaje tras el que la banda de heavy metal volvió a retomar su actuación.

Una situación muy delicada para un artista que ha tenido que hacer frente a varios parones tras ingresar en un centro de rehabilitación para recuperarse de su adicción al alcoholismo, la cual hizo que el grupo cancelase sus giras en varias ocasiones.

