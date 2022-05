MLB suspende a beisbolista por distribuir opioides a colega que murió de sobredosis

Por Ronald Blum

NUEVA YORK, 17 de mayo (AP).- Las Grandes Ligas suspendieron 60 juegos al lanzador de los Orioles de Baltimore Matt Harvey por distribuir una droga recreativa prohibida, a raíz de que él mismo admitió que había proporcionado opioides a un compañero que murió por una sobredosis.

El exastro de los Mets de Nueva York admitió también en febrero, durante un juicio ante un tribunal en Texas, que había consumido cocaína cuando jugaba en ese equipo y en los Angelinos de Anaheim.

El juicio se llevó a cabo a raíz de la muerte de Tyler Skaggs, lanzador de los Angelinos.

Harvey, un derecho de 33 años, acordó el mes pasado un contrato de ligas menores con los Orioles. Ha trabajado en las instalaciones anexas de los entrenamientos de primavera de Baltimore y no ha lanzado en ningún juego.

Durante el juicio del exempleado de los Angelinos Eric Kay, Harvey, los lanzadores Mike Morin y Cam Bedrosian, así como el primera base C.J. Cron testificaron y describieron el uso de drogas recreativas que supuestamente ocurría en Los Ángeles cuando jugaban con el equipo.

Tras admitir que recibió un citatorio y que testificó debido a que obtuvo inmunidad en el proceso, Harvey reconoció que había consumido cocaína durante su temporada con los Angelinos en el 2019. Dijo que probó la oxicodona que le dio Skaggs durante esa campaña con Los Ángeles y que también le proveyó drogas a Skaggs.

El 1 de julio del 2019, Skaggs apareció muerto en una habitación de hotel del suburbio de Dallas, el día que los Angelinos debían abrir una serie de cuatro juegos ante los Rangers de Texas. Kay fue imputado por un delito de distribución de drogas que resultaron en muerte y un complot para suministrar estupefacientes.

