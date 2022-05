FOTO: Diego Luna confirma participación en la serie Andor de Star Wars

Por Adriana Pacheco

Ciudad de México, 17 de mayo (ASMéxico).- Después de algunas especulaciones, el actor mexicano Diego Luna, quien cada vez parece escalar más alto el mundo de los espectáculos, confirmó su participación en la saga de Star Wars. Podremos verlo a través de Disney Plus, pues será protagonista de las nuevas series de La Guerra de las Galaxias.

A través de sus redes sociales, el famoso actor compartió la portada de la nueva edición de la revista Vanity Fair, en donde se puede ver que será uno de los personajes principales de una de las nuevas series de la saga, tras la compra de Disney al productor y guionista George Lucas, quién marcó a generaciones.

En la portada, que tiene un fondo azul oscuro, se puede observar a Diego Luna en compañía de Ewan McGregor, Pedro Pascar y Rosario Dawson. Hay que recordar que el actor interpretó al espía rebelde Cassian Andor en la película Rogue One de la saga y que salió en el 2016.

Tras dar a conocer la portada de Vanity Fair, el actor dio a entender que garantizó su futuro en la saga de Star Wars y nuevamente participará como Cassian Andor en la nueva serie Andor, que se estrenará en el verano de este año.

ELENCO

Pedro Pascal dará vida nuevamente a The Mandalorian, en esta tercera temporada. Ewan McGregor es el original Obi-Wan Kenobi. Otra vez Rosario Dawson será Ashoka.

Diego Luna reprises the role of his ‘Rogue One’ rebel in ‘Andor,’ an origin story that reveals how the character went from self-serving nihilist to selfless martyr.

🔗: https://t.co/jwdWVfGh8B pic.twitter.com/Z42Qfyeox7

— VANITY FAIR (@VanityFair) May 17, 2022