Gobierno manejará acuario de Veracruz tras extinguir fideicomiso; acusan “decretazo”

El Acuario de Veracruz se llamará “Aquarium del Puerto de Veracruz” a partir de que se declaró extinto el fideicomiso público con el cual operaba y su administración pasará a manos de la Procuraduría del Medio Ambiente.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– El Gobierno de Veracruz declaró extinto el fideicomiso público con el cual administraba el Acuario de Veracruz y anunció que será la Procuraduría del Medio Ambiente quien se haga cargo del espacio, que a partir de ahora se llamará Aquarium del Puerto de Veracruz.

El Gobernador Cuitláhuac García Jiménez firmó un decreto para este efecto, en el cual indicó que los recursos generados por el acuario serán manejados por la Secretaría de Finanzas y Planeación local, mientras que la dependencia y la Contraloría General se encargarán de supervisar y dictaminar el término y finiquito de las funciones del fideicomiso.

“La ‘Procuraduría’ tendrá a su cargo la representación legal y ejercicio de los derechos y obligaciones del ‘Aquarium’, que pasará a formar parte de su estructura orgánica, con los fines de orden público e interés social de garantizar la continuidad, permanencia y regularidad de todos los servicios a cargo del ‘Aquarium’, en atención a las disposiciones que le otorgan a la ‘Procuraduría’ los atributos de personalidad jurídica y patrimonio propios, en sus funciones de derecho público”, establece el decreto publicado este lunes en la Gaceta Oficial.

La semana anterior, la Procuraduría clausuró temporalmente el acuario por supuestas anomalías reportadas, mismas que aclaró este martes en un comunicado.

“El Acuario de Veracruz cuenta con profesionales especializados que garantizan el bienestar de cada especie que albergamos. Somos el único acuario certificado por AZA (Association of Zoos & Acuarium) en Latinoamérica. (…) Aclaramos que el Acuario de Veracruz no trafica y no vende ejemplares de ningún tipo”, remarcó.

El anuncio del cambio en el acuario fue recibido con marchas de protesta y plantones de prestadores de servicio y activistas protectores de animales.

El Acuario de Veracruz recibe más de un millón de visitantes al año y genera ingresos multimillonarios.