Leonardo, hijo del actor César Bono, denuncia mensajes de odio en su contra en redes

Por Adriana Pacheco

Ciudad de México, 17 de mayo (ASMéxico).- El actor Leonardo Bono, hijo del famoso César Bono, aseguró que ha recibido mensajes de odio en los últimos días, sin embargo, continuará bloqueando a todos los haters que llegan a sus redes sociales, ya que no saben nada sobre su historia o su trabajo en el mundo del entretenimiento.

El hijo de César Bono dijo esto a través de sus redes sociales, después de su padre mencionara en una entrevista que le urge regresar a trabajar, pues algunos de sus hijos dependían económicamente de su trabajo. Ante estas declaraciones, los internautas se volcaron a las redes sociales y criticaron a Leonardo Bono.

“Esta semana he recibido mensajes de odio últimamente. Nunca me había pasado porque la gente que me sigue, quiero pensar, es amorosa. Hablaron mal de mí en un programa, me desprestigiaron en un programa de televisión nacional y cómo no alguien va a llegar a mis redes sociales a escribirme si es que dos personas están hablando mal de mi”, dijo en sus historias de Instagram.

Aseguró que le pareció muy gracioso cómo dos conductores de televisión hablaban sobre el amor de los padres, los hijos, cuando ellos desprestigian sin conocer a alguien como él, que también es miembro de una familia. Ante ello, dijo que pese a que nunca hablan de él, ahora hablan de cosas que no son públicas.

“Mi trabajo sí es público y de eso no han hablado y no les bastó con afectar mi vida personal, profesional, porque también lo afectaron. No sé, siento que ahorita hay que dar amor. Podría seguir hablando y creo que el mundo no está para seguir incitando al odio”, dijo el hijo de César Bono.

Cabe mencionar que tras desencadenarse esta situación, el hijo de César Bono habló en el programa de Sale el Sol para aclarar lo sucedido y dijo que todo fue desvirtuado. A su vez, llamó a los fans a que si aman a César Bono, no le “tiren” a su carrera o a su familia.

