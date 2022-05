“Ridículo, increíble”: Critican a Martino por convocar a “consentidos” en el “Tri”

Después de anunciar a los convocados del “Tri” para la Liga de Naciones, miembros de la prensa criticaron la decisión de Gerardo Martino por su selección de jugadores.

Por Jorge Fernández

Los Ángeles, 17 de mayo (LaOpinión).- Gerardo Martino convocó a 38 futbolistas para los venideros partidos de México y entre ellos figuran varios jugadores que no cuentan con los argumentos para recibir el llamado, de acuerdo a miembros de la prensa. El “Tata” volvió a generar polémica con sus convocados.

En el programa Línea de 4 de TUDN, los panelistas fueron críticos con el estratega argentino y su criterio para convocar jugadores a “El Tri”, aún cuando el propio Martino explicó que no llamará a jugadores guiándose por un buen momento que contemple un período de tiempo corto.

Martino apuesta al proceso y al notable desempeño de los jugadores en períodos de una o más temporadas, según él haa explicado. No obstante, no todos sus convocados cumplen con dicha característica. Y en ello se basaron Alejandro Berry, Enrique “El Patrón” Bermúdez, Enrique Borja y Carlos Pavón para criticarlo.

“Que no aparezca Mozo [Alan], Vigón [Juan Pablo], Aldo Rocha, Víctor Guzmán“, inició Borja. Bermúdez lo acompañó: “Que no aparezca ninguno del campeón [Atlas]… oye… Rocha fue uno de los mejores en contención, sin duda alguna. ¿Qué me dice un chamaco como Jeremy Márquez?“.

El proceso no es excusa. El “Patrón” cuestionó que Gerardo Martino no respeta a quienes están en su mejor momento por “mantener a sus consentidos de siempre“. ¿Cuáles fueron los ejemplos de los convocados que no han tenido buen desempeño según los panelistas? Rodolfo Pizarro, Jesús Gallardo y Julián Araujo.

“Ridículo… increíble“, llamó Borja a la convocatoria. Hubo consenso en el descontento. El “Tata” sigue en el ojo del huracán por sus decisiones. Pero solo el tiempo dictará si se equivocó o no.

