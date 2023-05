La F1 cancela el GP de Italia por letales inundaciones en la región de Emilia-Romaña

ÍMOLA, Italia (AP).— El Gran Premio de Italia que debía celebrarse este fin de semana en la región de Emilia-Romaña, en el norte del país, se canceló el miércoles debido a las letales inundaciones en la zona.

La Fórmula Uno dijo que tomó la decisión por motivos de seguridad y para evitar cargas adicionales para los servicios de emergencia, tras consultas con las autoridades políticas italianas.

El presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali, dijo que era “una tragedia ver lo que ha ocurrido en Ímola y en Emilia-Romaña, la ciudad y la región donde crecí, y mis pensamientos y oraciones van para las víctimas de las inundaciones y las familias y las comunidades afectadas”.

