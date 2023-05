EU: Encuentran a niña secuestrada hace 6 años tras reconocerla en serie de Netflix

Los Ángeles, 17 de mayo (LaOpinión).- La serie de Netflix Unsolved Mysteries fue la clave para resolver un secuestro ocurrido en 2017, pues en el episodio titulado “Abducted by a parent” el dueño de una tienda en Carolina del Norte reconoció a la víctima.

Se trata de la joven de 15 años Kayla Unbehaun, quien fue secuestrada en Chicago, Illinois por su propia madre, Heather Unbehaun, cuando tenía nueve años, ya que la mujer no tenía la custodia de la menor.

El padre de Kayla, Ryan Iserka, había obtenido la custodia completa de la niña a principios de 2017 y Unbehaun tenía permitido realizarle visitas supervisadas, según explicó Iserka a WBBM, afiliada de CNN.

UPDATE: Kayla Unbehaun, who was abducted in 2017 by her non-custodial mother Heather, has been found safe. A store owner in North Carolina recognized Kayla, now 15, from the roll call in Volume 3, Episode 9 "Abducted by a Parent" on @Netflix. Heather was arrested over the… pic.twitter.com/7QswAjUvLU

