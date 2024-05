Un Ministro puso casa y Piña llevó miembros del TEPJF ante “Alito”. ¿A qué, por qué?

La Ministra Norma Piña organizó una cena privada a la que acudió la cúpula del Tribunal Electoral, el Ministro González Alcántara y Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, y a la que se convocó a Santiago Creel Miranda, el jefe de la campaña de Xóchitl Gálvez, quien nunca llegó a esta reunión atípica.

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).– El pasado 12 de diciembre, un día después de que renunciara, en medio de presiones de sus compañeros, el Magistrado electoral Reyes Rodríguez Calderón a la presidencia del Tribunal Electoral, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) organizó una cena en la casa del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá ubicada en Paseo de la Reforma, Lomas de Chapultepec. El argumento era “limar asperezas” con integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La realidad fue otra o al menos así lo percibieron los magistrados que se encontraron con un asistente sorpresa: Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Era un rumor dentro de la Suprema Corte esta reunión, esta cena polémica que ocurrió el 12 de diciembre de 2023 y nos dimos a la tarea de hablar con algunas de las personas que estuvieron en esa cena. La Ministra Norma Piña empezó a invitar por Whatsapp a algunos de los magistrados, concretamente a tres que estaban en rebeldía en diciembre de 2023: los magistrados Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes”, narró a “Los Periodistas” el periodista Salvador Frausto, quien reveló este encuentro en exclusiva el miércoles pasado en su columna en Milenio, medio en el que se desempeña como Director de Investigaciones y Asuntos Especiales.

Frausto compartió que a esta cena privada acudió la cúpula del Tribunal Electoral, la ministra presidenta Norma Piña, el Ministro González Alcántara —quien aunque fue propuesto por el Presidente López Obrador ha manifestado su respaldo a la “Marea Rosa” que a su vez abandera a Xóchitl Gálvez—, y “Alito Moreno”. Comentó que aunque estaba convocado Santiago Creel Miranda, el jefe de la campaña de Xóchitl Gálvez, él nunca llegó a “esta reunión atípica, incómoda en donde está la cúpula del Poder Judicial y el presidente de uno de los partidos políticos”.

Hasta el momento la Ministra Norma Piña, quien fue la que organizó este encuentro, no ha salido a dar su versión de los hechos. No obstante, Alejandro Moreno Cárdenas confirmó que acudió a esta cena a finales del año pasado. “Es un tema normal, es un tema natural, vemos temas de las entidades federativas, temas del Poder Legislativo”, sostuvo en declaraciones a la prensa. El Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, otro de los asistentes, también acordó la existencia de esta reunión. “No tengo ni tenemos mayores comentarios sobre un encuentro al que fuimos invitados por la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, declaró a Milenio Televisión. “Ahora sí que como dice el clásico, yo cené y me fui, es lo que podría decir”.

Felipe de la Mata Pizaña indicó que el encuentro se dio en el marco de la renuncia de Reyes Mondragón a la presidencia del Tribunal Electoral, una posición que dejó en medio de señalamientos de sus compañeros por irregularidades como permitir la injerencia de despachos de abogados en la vida interna de este organismo que calificará la elección del próximo 2 de junio. Salvador Frausto narró a “Los Periodistas” que se sabe que Norma Piña buscaba dejar a Rodríguez Mondragón, un exfuncionario del Gobierno de Felipe Calderón, al frente de este Tribunal por un acuerdo con el PRI y PAN.

“Lo que se sabe es que la Ministra tenía el acuerdo con las cúpulas del PRI y PAN para dejar como presidente del TEPJF a Reyes Rodríguez Mondragón porque se sentían cómodos con él. En las comunicaciones por Whatsapp, digamos le dan el avión y finalmente se concreta esa cena y ahí les acerca a uno de los inconformes, a “Alito” Moreno, el otro inconforme no asistió, que era Creel”, señaló.

Y ahondó: “es una noticia en progreso, seguimos reportando e indagando lo que se dijo en esa cena, lo que hemos podido confirmar hasta ahora es que el motivo por el que los invitaron era para limar asperezas por las presiones que le había hecho Norma Piña para apoyar a Reyes Rodríguez Mondragón y les decía, vamos a limar asperezas, vamos a sentarnos y pues si ya Mónica Soto va a ser la jefa del TEPJF, pues platiquemos, nada más que en esa reunión les cayó por sorpresa Alito Moreno”.

Desde Morena y la campaña de la candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum se ha visto este encuentro como una muestra de la cercanía del Poder Judicial y la campaña de la derecha que abandera a Xóchitl Gálvez. “¿Cómo la presidenta de la Suprema Corte promueve una reunión entre magistrados electorales y dirigentes de partidos políticos? De ser cierta esta cena lo que mostraría es el vínculo directo que hemos estado hablando y del que ha hablado el presidente, en donde la Suprema Corte y la presidencia de la Suprema Corte actúan políticamente y están operando electoralmente”, denunció Sheinbaum Pardo.

En entrevista con “Los Periodistas”, Gerardo Fernández Noroña, uno de los voceros de la campaña de Sheinbaum, cuestionó la presencia de Alejandro Moreno Cárdenas en la cena. “Qué hacía ahí el Presidente del PRI y qué hacía ahí invitado el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez (Santigo Creel). Ese tema es delicadísimo, gravisímo, los medios están silenciándolo pero nosotros no debemos soltar que la Presidenta de la Corte, Norma Piña, debe decir por qué invitó a esos dos personajes y qué acuerdos pretendía tomar o tomó”.

Noroña señaló que actos como este muestran que el verdadero partido conservador es la Suprema Corte. “El PRI y el PAN no sirven para nada, les da vergüenza, la ‘Marea Rosa’, Fuerza y Corazón, se esconden de todas las maneras, pero quien está generando oposición, rompiendo el orden Constitucional y cobijando a una candidatura” es la Suprema Corte. “Me parece que hay que emplazar a Norma Piña a que diga por qué invitó a esos dos políticos, no tenían nada que hacer ahí”, sostuvo.

Fernández Noroña advirtió que se trata de un uso faccioso de las instituciones: “La Corte tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas en un golpeo permanente al Ejecutivo y al Legislativo, en una actitud absolutamente hipócrita y además en una actitud irresponsable porque al querer que se descarrile el proceso electoral imagínense lo que pasaría”.

“Hay que recordar que el Tribunal Electoral tiene la última palabra en la elección […] La Ministra presidenta de la Corte es la cabeza del Poder Judicial, ni más ni menos, y si bien el Tribunal Electoral es un espacio autónomo del Poder Judicial especializado en materia electoral y como tiene estamos diciendo califica la elección”.

En ese sentido, el periodista Salvador Frausto compartió que se sabe que los magistrados electorales y otros asistentes a la cena interpretaron este encuentro “como una manera de acercar a la coalición de Xóchitl Gálvez con los magistrados electorales, esa es la interpretación de los asistentes a la cena, pero también en los pasillos de la Suprema Corte, que es así como se origina esta nota periodística, era una vox populi en el sentido de que por lo menos había sido imprudente de, en tiempos electorales, acercar a la opositora con los árbitros electorales, sobre todo cuando habían quitado a la cabeza que les era muy cómoda al PRI y PAN. Entonces, digamos que la intención es una suerte de cabildeo de la Ministra presidenta de la SCJN para con su cercano amigo Alito Moreno”.

Frausto señaló que la Ministra Norma Piña debe explicar el motivo de esa reunión. “La Ministra tendrá que dar una respuesta porque esa exigencia de respuesta la merecen los ciudadanos, sobre todo a dos semanas y media de la elección presidencial y sobre todo porque el propio Presidente ha advertido de un ánimo de querer judicializar la elección ante una eventual derrota de la oposición. Esto que fue a decir Xóchitl Gálvez a los Estados Unidos de que hay una erosión de la democracia y una elección de Estado parece que es una narrativa que está construyendo la coalición opositora para cuestionar la elección”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez