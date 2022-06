“Caminante”, el espectáculo flamenco de María Juncal que acerca a la cultura española

María Juncal, quien ha recibido ovaciones de pie en el Palacio de Bellas Artes, se encuentra más cerca del público al bailar en Juncal Tablao Flamenco, lugar en el que además, ofrece una experiencia de gastronomía española.

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).- Juncal Tablao Flamenco es un espacio para disfrutar la cultura española a través de su comida y danza, como lo es el flamenco. María Juncal es una de las grandes exponentes de este baile que se presenta en dicho espacio con “Caminante”.

María no había bailado en la Ciudad de México desde hace 4 o 5 años, así que su regreso se dio con mucha alegría ya que es un lugar muy querido para ella. “La verdad es que siempre me han tratado muy bien, así que regresar era emocionante”, compartió María Juncal en entrevista a SinEmbargo.

De acuerdo con las vivencias de María, México es un país en el que se disfruta del flamenco y de la cultura española. “Desde mi experiencia, lo que yo he vivido aquí, el público es un gran aficionado al arte, al arte en general y al flamenco en particular, de hecho hay muchísimas escuelas hay un montón de propuestas y el flamenco se procura mucho, la cultura española en general se disfruta y esa parte es muy bonita, hay un gusto que además es reciproco, creo que ambos países disfrutan del uno y del otro, de sus bondades, con mucho cariño y mucha generosidad”, señaló.

Juncal, originaria de Gran Canaria, España, contó que la experiencia que ofrece el espectáculo es un acercamiento a la cultura española no sólo respecto al baile. “El flamenco es una expresión que aquí ha calado muy hondo, creo que ya era muy necesario que hubiese de nuevo un tablao flamenco un lugar al que la gente pueda ir a comer delicioso comida española, que por cierto en el Juncal se come maravillosamente bien además de un show de máxima calidad”, aseguró.

El show de María se llama “Caminante”, en él, la española presenta en tres tiempos los momentos más intensos de su andar en los recientes años. “Uno de los retos mas fuertes que me está trayendo [Caminante] es que he regresado a un espacio escénico como el tablao que es hermoso pero es muy difícil, la gente cree que tal vez sea más sencillo que el teatro pero no, en entablonado tienes a la gente tan cerca como te tienen ellos a ti, los tienes tú a ellos, entonces es difícil”, aseguró.

El Juncal Tablao Flamenco se ubica en Álvaro Obregón 293, colonia Roma, en él se presenta Juncal este viernes y sábado a las 22:00 horas, pero seguirán con artistas invitados encargados de continuar los espectáculos.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.