Hotel cancela concierto de John Hinckley, quien disparó a Ronald Reagan, por amenazas

NUEVA YORK, 17 de junio (AP).— Un concierto de John Hinckley Jr., quien disparó e hirió al Presidente Ronald Reagan en 1981, ha sido cancelado incluso después de que Hinckley fuera liberado de la supervisión de un tribunal federal, según anunció el inmueble de Nueva York que había reservado la actuación.

El Hotel Market de Brooklyn citó “amenazas y expresiones de odio, muy reales y cada vez peores” en su anuncio en las redes sociales el miércoles de que cancelaba el concierto del 8 de julio.

I’ve had 3 concerts cancelled-Chicago, Connecticut and now Brooklyn. The promoter is looking for another venue.

— John Hinckley (@JohnHinckley20) June 16, 2022