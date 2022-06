Bruselas destapa propuesta de ingreso de Ucrania a la UE pero fija condiciones

BRUSELAS, 17 Jun. (EUROPA PRESS).- La Comisión Europea ha propuesto este viernes otorgar a Ucrania el estatus de candidato a ingresar en la Unión Europea, aunque en su dictamen fija una serie de condiciones que será la base del debate de los líderes europeos la próxima semana.

Tras examinar la solicitud de Ucrania en tiempo récord, el Ejecutivo europeo ha emitido un dictamen favorable en el que recomienda a los Estados miembro conceder el estatus de candidato, solo un día después de que Francia y Alemania expresaran en su visita a Kiev su apoyo rotundo a conceder el estatus de candidato.

Ukraine, Moldova and Georgia share the strong and legitimate aspiration of joining the EU.

Today, we are sending them a clear signal of support in their aspirations, even as they face challenging circumstances.

This is a historic day for the people of 🇺🇦, 🇲🇩 and 🇬🇪.

