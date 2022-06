Estudio en Asia, UE y África halla sustancias altamente tóxicas en huevos de gallinas

Madrid, 17 de junio (Europa Press).- Una investigación internacional ha descubierto que en casi el 90 por ciento de las zonas estudiadas los niveles de dioxinas y bifenilos policlorados (PCB) cancerígenos en los huevos de gallinas camperas superan los límites alimentarios reglamentarios de la UE.

Las dioxinas (dibenzo-p-dioxinas y furanos policlorados, o PCDD/F) se encuentran entre las sustancias más tóxicas conocidas y pueden provocar cáncer. Se liberan involuntariamente durante la quema de residuos y por diversos procesos industriales, incluida la producción de metales. Los PCB también son cancerígenos para el ser humano.

A lo largo de los años, se han utilizado en todo el mundo 1.3 millones de toneladas de PCB en equipos eléctricos, en edificios y para aplicaciones industriales. Ambos grupos de sustancias químicas son contaminantes orgánicos persistentes (COP) que son de larga duración, se acumulan en los organismos vivos, crean una contaminación generalizada en todo el mundo y se sabe que causan graves problemas medioambientales y de salud. Se encuentran entre la “docena sucia” original de sustancias prohibidas y/o reguladas a nivel mundial en virtud del Convenio de Estocolmo en 2004.

Monitoring dioxins and PCBs in eggs as sensitive indicators for enviro… https://t.co/v5ZSl5wNr8

— Jindřich Petrlík (@JPetrlik) June 6, 2022