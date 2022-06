FDA avala primeras vacunas anticovid para menores de 5 años en EU: Pfizer y Moderna

Por Linsey Tanner

Los Ángeles, 17 de junio (AP).- Los reguladores de EU autorizaron el viernes las primeras vacunas COVID-19 para bebés y niños en edad preescolar, allanando el camino para que las vacunas comiencen la próxima semana.

La FDA también autorizó la vacuna de Moderna para niños y adolescentes en edad escolar. Las inyecciones de Pfizer habían sido previamente las únicas disponibles para esas edades.

For the Moderna COVID-19 Vaccine, we amended the emergency use authorization (EUA) to include use of the vaccine in individuals 6 months through 17 years of age. The vaccine had been authorized for use in adults 18 years of age and older.

— U.S. FDA (@US_FDA) June 17, 2022