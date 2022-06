Tim Sale, mítico dibujante que dio vida a Batman y Spider-Man, fallece a los 66 años

Por Eric Santos

Ciudad de México, 17 de junio (ASMéxico).- Tim Sale, icónico dibujante de cómics de las exitosas industrias Marvel y DC, falleció a los 66 años tal y como ha confirmado DC Comics a través de un comunicado. “Toda la familia de DC está desconsolada por la noticia del fallecimiento de Tim”, expresó el director creativo y editor de la casa Jim Lee. “Era un artista extraordinario, era un maestro de la narración de historias y el diseño de paneles y sus composiciones eran insuperables. Siempre estuve muy impresionado e inspirado por su uso de luces y sombras que infundieron a su trabajo una seriedad premonitoria y una sensibilidad dramática noir”, agregó.

Tim Sale was an incredible artist, whose take on iconic characters had real human depth, and his groundbreaking page designs changed the way an entire generation thinks about comic book storytelling. Our condolences go to Tim’s family and friends. He will be deeply missed. pic.twitter.com/VgXxu7O0V4

— DC (@DCComics) June 16, 2022