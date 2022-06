Conexión Rayo Vallecano-Cruz Azul: Los españoles buscarían fichar a Romo y a Orbelín

Luis Romo y Orbelín Pineda, ambos exjugadores del Cruz Azul, serían las grandes contrataciones del Rayo Vallecano.

Por Wilson Flórez

Los Ángeles, 17 de junio (LaOpinión).- Año a año, el futbol Español apuesta por los talentos formados en la Liga Mx. Aunque algunos no terminan de engranar, no deja de ser llamativo la cantidad de mexicanos que llegan a LaLiga. Durante la próxima temporada un nuevo azteca podría sumarse al torneo. Luis Romo, jugador de Rayados de Monterrey, ha sido vinculado con el Rayo Vallecano. Sin embargo, el joven futbolista no estaría solo en su aventura, pues sería acompañado por Orbelín Pineda.

Según informaciones del portal Unión Rayo, las dos piezas mexicanas serían de gran interés para el actual estratega del club, Andoni Iraola. Luis Romo y Orbelín Pineda comienzan a sonar entre los aficionados del club que verían con buenos ojos que la plantilla del equipo comenzará a reforzarse para la próxima campaña.

De concretarse dicho interés, sería una situación dispar para ambos. Romo tendría su primera experiencia en el fútbol Internacional, mientras que Pineda buscaría limpiar su nombre luego de ser relegado al banquillo de suplentes del Celta de Vigo.

🚨 Noticia 🇲🇽 El Rayo Vallecano busca el fichaje de Orbelín Pineda y Luis Romohttps://t.co/iJwcIsexgB — Unión Rayo (@UnionRayo) June 12, 2022

¿CUÁL ES EL VALOR DE LOS MEXICANOS?

A pesar de que los aficionados del club le habrían dado el visto bueno a los mexicanos, contratarlos no sería una tarea sencilla. Orbelín Pineda sería el fichaje más factible de los dos, pues el Celta de Vigo estaría dispuesto a venderlo ya que es un jugador con el que no cuentan para la próxima campaña. El “Mago” está valorado en 4.1 millones de dólares.

Curiosamente, el caso de Luis Romo sería el más complicado. A pesar de que el azteca tendría una cláusula europea en su contrato, su valoración asciende a los 7.5 millones de dólares, aproximadamente. Bajo estas circunstancias y con un contrato vigente con Monterrey hasta 2025, el Rayo Vallecano debería hacer un buen uso de su billetera para cumplirle los deseos a Andoni Iraola.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.