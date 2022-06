Mexico presume el mayor programa de reforestación del mundo y un decálogo de acciones

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a las naciones y los pueblos del mundo un decálogo de acciones que el Gobierno de México implementó en la lucha contra el cambio climático.

En su participación en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Acción Climática, López Obrador sumó al país a las economías del mundo que buscarán combatir los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos.

El mandatario mexicano elogió a John Kerry, enviado especial de los Estados Unidos para el tema climático, a quien calificó como un “auténtico ambientalista”. Ambos se han reunido en diversas ocasiones en Palacio Nacional.

Dentro de los 10 compromisos, el Presidente mexicano mencionó la modernización de 16 plantas hidroeléctricas que buscan la renovación de turbinas y el incremento de la producción de energía limpia.

La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) destinará una versión dos mil millones de dólares de recursos propios y de créditos internacionales a tasas especiales para reducir hasta en 98 por ciento las emisiones de gas metano en los proceso de exploración y producción en la industria petrolera.

El mandatario compartió que México se sumó al compromiso colectivo de las principales economías del mundo para alcanzar en 2030 el objetivo de producir el 50 por ciento de vehículos de cero emisiones contaminantes: “En nuestro caso será fundamental el hecho de que hace apenas tres meses nacionalizamos el litio, un mineral estratégico en la elaboración de baterías”.

Asimismo, recordó que hace 15 días se hizo el compromiso con 17 empresas estadounidenses del sector energético para garantizar inversiones destinadas a generar mil 854 megawatts de energía solar y de energía eólica. Y derivado de estos acuerdos, se explora la creación de parques solares en la frontera de México con Estados Unidos, así como la construcción de redes de transmisión de energía, que permitan exportar energía eléctrica a California y a otros estados de la Unión Americana.

Mientras que en Puerto Peñasco, Sonora, están por iniciar un parque solar fotovoltáico con una capacidad de generación de mil megawatts.

El titular del Ejecutivo señaló como “motivo de orgullo” decir que México está implementando posiblemente el programa de reforestación más importante del mundo, con la siembra de un millón de hectáreas de árboles y maderables, a lo cual se dedican 420 mil campesinos, que reciben un apoyo salarial permanente para cultivar sus tierras.

“Este programa significa una inversión anual de mil 500 millones de dólares del presupuesto público. Pero, lo más importante es que es representa absorber casi cuatro millones de toneladas de dióxido de carbón”, explicó.

De igual forma, sostuvo que México tiene el compromiso de producir en el 2024 cuando menos el 35 por ciento de toda la energía que consumimos en el país de fuentes limpias y renovables.

También habló sobre el avance en el propósito de alcanzar la autosuficiencia en la producción de combustibles (gasolinas, diésel, turbosinas), por lo que desde 2019 se inició la modernización de seis refinerías, “adquirimos una más en Texas y estamos por inaugurar una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, México”, detalló.

Ante el compromiso de procesar en el país materias prima, el petróleo crudo y reducir los costos de los combustibles a los consumidores, explicó que está en construcción una planta coquizadora en Tula, Hidalgo, y se invertirá para una coquizadora en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca: “Nos permitirá transformar el combustóleo en gasolinas y alcanzar un impacto ambiental significativamente menor, es decir, contaminar menos o dejar de contaminar”.

Finalmente, se solidarizó con el Presidente Biden y el Secretario Kerry en este “trascendente asunto” de hace una transición a una economía limpia con estos 10 compromisos para lograr una transición energética segura.

Por su parte, el Presidente de EU agradeció a su homólogo mexicano continuar buscando oportunidades para trabajar más juntos, recordando que hace un año se comprometieron en avanzar en la COP26 y en un mundo que enfrenta desafíos nuevos urgentes.

“Este trabajo es aún más importante, la seguridad energética, de alimentos, climática. Todos estos sectores están ligados, nos estamos empezando a dar cuenta” señaló el mandatario estadounidense.

Happening Now: President Biden hosts the Major Economies Forum on Energy and Climate and reaffirms U.S. leadership to galvanize actions that strengthen energy security, enhance global food security, and tackle the climate crisis. https://t.co/nvSSinB3Zn

— The White House (@WhiteHouse) June 17, 2022