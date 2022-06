Museo Ripley sale en defensa de Kim Kardashian; dice que no dañó vestido de Marilyn

Por Pilar del Castillo

Los Ángeles, 17 de junio (LaOpinión).- Tremendo revuelo se dio en redes sociales luego de la difusión de una serie de imágenes en las que se muestra el presunto daño que Kim Kardashian habría ocasionado al vestido de Marilyn Monroe tras utilizarlo en la MET Gala 2022.

Sin embargo, a solo unos días de que la “bomba” haya explotado, el museo de Ripley rompió el silencio sobre la polémica y salió en defensa de la estrella de Keeping Up With the Kardashians.

Y es que recordemos que hace unos días, Chad Michael Morrisette, quien alguna vez manejó la ceñida bengala que usó Kardashian en la Met Gala, reportó un daño en la prenda luego de su visita a una tienda de Ripley en Los Ángeles.

Junto a un amigo y compañero coleccionista de Monroe, Morrisette compartió doce fotografías con las que documentó el presunto daño al vestido de más de 60 años, mismo que de acuerdo a las imágenes, consistía en la pérdida de algunos de los cristales que lo componían.

Además, aseguró que vio la tela estirada en la cremallera trasera y los cierres de ganchos, así como que los hombros parecían estirados. Dentro de su mensaje, puntualizó que ese nivel de daño no estaba presente en las más de una docena de veces que vio el vestido a lo largo de los años.

Kim Kardashian wore Marilyn Monroe's 1962 gown to the Met Gala, and the famous dress now appears to be damaged from that night. https://t.co/JZrUpLaDyD pic.twitter.com/4fyI7iPGeX

— philip lewis (@Phil_Lewis_) June 13, 2022