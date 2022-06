Programa revive momento de 2014 en que Maluma rechaza a Belinda: “No me gusta ella”

El programa El Gordo y la Flaca recordó el momento en el que Maluma rechazó a Belinda después de un supuesto romance en el 2014.

Por Mandy Fridmann

Los Ángeles, 17 de junio (LaOpinión).- Maluma y su recuerdo sobre Belinda: “A mí no me gusta ella”… Así lo volvió a blaconear El Gordo y la Flaca en su ya clásico “Retro Jueves”, el segmento en donde recuerdan entrevistas o piezas del pasado.

En esta ocasión, se trataba de una entrevista que le hizo Gelena Solano a Maluma en el 2015, en plena Quinta Avenida en New York, cuando el cantante colombiano estrenaba “Borró Cassette”, no era aún tan famosos y era un poco menos fashion en su forma de vestir y menos musculoso, pero igual de simpático y humilde en sus charlas con los periodistas.

En esa época corría el rumor de que Maluma tenía un romance con Belinda, por lo que la periodista del show de las tardes de Univision le fue directo con la pregunta: “¿Tú no eres novio de Belinda?”.

“No, para nada, solamente somos muy amigos y ya”, le contestó un poco serio Maluma, como dejando ver que ese chisme no le gustaba ni de chiste.

Gelena insistió diciéndole, “Pero hacen bonita pareja, Maluma”… Ni así lo convenció, y por si quedaba alguna duda, le dejó claro con esta respuesta tajante que por ahí no había, ni habría nada de nadita.

“A mí no me gusta ella, y yo no le gusto así que, así es muy complicado”, concluyó dando por terminada toda posibilidad de, ni de jugando, se le adjudicara un romance con Belinda.

¿De dónde nació este supuesto romance fallido? Del 2014, un año antes de esta entrevista cuando Belinda y Maluma se conocieron en la final de ‘La Voz Kids Colombia’, ella fue a presentarse y él era coach. Luego salieron a comer y se habló de que el amor había surgido entre ellos. Pero meses después ninguno de los dos quería ni escuchar el nombre del otro.

De hecho, en aquel momento, se dijo que “Borró Cassette” Maluma se la había dedicado a Belinda luego de su supuesta mala experiencia. Y si miras el video, la modelo que lo protagoniza se parece mucho a la cantante mexicana. Eso sí, en este caso el colombiano no se hizo ningún tatuaje en su honor.

