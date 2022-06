Max Verstappen lidera la primera libre del GP de Canadá; “Checo” Pérez termina cuarto

Por Jesús Balseiro

Ciudad de México, 17 de junio (ASMéxico).- Se hablaba de porpoising, porque la FIA revisará la aceleración vertical de los coches para establecer un límite antes de la clasificación de este sábado, pero quizás este enorme arranque de los pilotos españoles en el GP de Canadá permita devolver el foco a la competición, sin más. Verstappen fue el más rápido en los primeros entrenamientos de Canadá por delante de Carlos Sainz (0.246) y Fernando Alonso (0.373).

Just a couple of minutes remain, and Verstappen's 1:15.158 time doesn't look like being beaten ⏱#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/HuF8WkRLr8

— Formula 1 (@F1) June 17, 2022