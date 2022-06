Sergio Pérez sufre en las prácticas libres del GP de Canadá; termina fuera del top 10

Por Fernando Salazar

Ciudad de México, 17 de junio (ASMéxico).- Concluyeron las prácticas previas la Gran Premio de Canadá con un alto dominio de Red Bull bajo el volante de Max Verstappen en ambas sesiones que se llevaron a cabo en el trazado y sin lluvia; sin embargo, a Sergio Pérez no le fue tan bien, aunque le permitió probar distintas configuraciones de su monoplaza de cara a la tercera práctica y a la pole position.

El piloto holandés mandó en el trazado de Montreal en ambas prácticas al quedar en la primera posición con un tiempo de 1.14.127 en la segunda práctica, teniendo como principales perseguidores a Charles Leclerc y Carlos Sainz completando la tercia que lideró.Checo sufrió en la segunda práctica.

Por su parte, el mexicano “Checo” Pérez culminó en cuarta posición en la primera práctica con un tiempo de 1.15.619 en sus 32 vueltas; sin embargo, la historia fue completamente distinta en la segunda práctica porque quedó en la onceava posición con un tiempo de 1.15.167, +1.040 de líder Verstappen.

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁

👑 Verstappen stays in P1

🚀 Vettel to P4

