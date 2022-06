Mujer de 90 años sobrevive a un ataque de oso en EU sin heridas graves

La mujer de la tercera edad se dio cuenta de que el oso iba a atacar a sus tres cachorros, por lo que salió a su encuentro y el oso se le fue encima.

Los Ángeles, 17 de junio (La Opinión).– Difícil de creer es lo que sucedió en Tennessee, Estados Unidos, cuando una mujer de 90 años sobrevivió tras protagonizar una pelea contra un oso.

Todo se suscitó después de que Altha Williams vio su vida en peligro tras percatarse que en su jardín estaba un oso junto a sus tres cachorros.

En declaraciones que concedió para WVLT News, retomadas por New York Post, la señora contó que el animal la atacó cuando vio que salió de su casa.

“Simplemente se abalanzó sobre mí”, dijo y agregó que “la cara del oso estaba justo en mi cara”.

“Estaba sentado aquí, no había estado aquí más de dos o tres minutos. Evidentemente me escuchó”, contó sobre este episodio que sin duda nunca olvidará.

Altha Williams vive cerca del Parque Nacional Smoky Mountains, por lo que contó que usó su silla de jardín para tratar de asustar al oso: “He estado alabando al Señor desde entonces, porque es posible que no esté aquí”, dijo.

La mujer de 90 años no sufrió heridas graves; sin embargo, tuvo que ser atendida en un hospital por una laceración en el brazo.

El oso involucrado en este hecho fue rastreado por la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee y sacrificado.

“Después de que la madre osa le diera un manotazo a la víctima, esta salió de esa zona y, por lo que nos dicen, cargó contra otro vecino que le disparó”, dijo un vocero de la agencia.

“Una vez que un oso ha hecho contacto con una persona y ha causado lesiones, no tenemos más remedio que sacrificarlo. No se puede reubicar”, añadieron las autoridades sobre la razón por la cual el oso fue sacrificado, pues no se puede reubicar el ejemplar.

