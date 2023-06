¿Y Oasis? Los Gallagher se mantienen en deuda luego del pasado triunfo del City

Una semana después del triunfo del City, miles se siguen preguntando por la posible reunión de los hermanos Gallagher.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- “Estoy listo”. Esas fueron las palabras con las que respondió el músico británico Liam Gallagher a un fan que le preguntó por la posibilidad de que Oasis se reuniera en caso de que el Manchester City resultara campeón de la Champions League.

El día llegó, el City de Pep Guardiola se enfrentó el sábado pasado al Inter de Milán en la final que se diputó en el Estadio Olímpico Atatürk, de Estambul. Y sí, luego de más de 90 minutos y con un gol a favor, el conjunto inglés se proclamó campeón de la Champions por primera vez en su historia.

El festejo por el triunfo no fue sólo para los aficionados del Manchester City sino también para aquellos fans de Oasis que han esperado casi catorce años por el reencuentro imposible de los hermanos Gallagher.

A lo largo de la tarde del pasado 10 de junio, el nombre de Oasis, eterno rival de Blur, se volvió tendencia.

Decenas de videos de fanáticos cantando temas de los Gallagher en bares y calles se viralizaron, y después de una semana de dicho triunfo, miles se siguen preguntando por la posible reunión de Liam y Noel, de 50 y 56 años de edad respectivamente.

Por su parte, días antes de la final, Noel prefirió mantenerse al margen y se limitó a prometer que si el City ganaba la Liga de Campeones y el delantero Erling Haaland lograba un hat-trick realizaría un concierto en calzoncillos con su banda, High Flying Birds, en San Diego, California.

La conexión de los Gallagher con el equipo inglés no es nueva, desde su juventud han hecho pública su afición por el City. A ambos músicos se les ha visto en un sinfín de ocasiones en los partidos de su equipo y hasta han hecho comentarios sobre éste tanto en entrevistas como en redes sociales.

Pero, ¿por qué el reencuentro de Oasis es un sueño lejano? La historia se remonta al 28 agosto del 2009, fecha en la que la banda se disolvió luego de varios percances entre los hermanos.

La primera de las rencillas se suscitó en septiembre de 1994 cuando Oasis viajó a Los Ángeles en busca del éxito americano. En medio de un concierto, al que todos los miembros de la banda se subieron a tocar bajo los efectos de la metanfetamina, Liam le lanzó su pandero a Noel.

A partir de ahí y en años posteriores, los Gallagher se dedicaron a ofenderse y ridiculizarse en público.

Uno de los peores episodios fue en abril de 1996 cuando, en medio de un show que ofrecieron en Maine Road, el estadio de Manchester City hasta el 2003, Noel le reclamó a Liam por haber empezado a cantar antes de tiempo en “Whatever” por lo que, en su berrinche, el menor de los Gallagher tomó la decisión de parar y dejar que su hermano cantara para que le demostrara que podía ser mejor que él.

Meses más tarde, en agosto del 96, Liam decidió ausentarse del MTV Unplugged de la banda porque tenía irritada la garganta o al menos esa fue la explicación que dio Noel al público, sin embargo el menor de los Gallagher se encontraba en uno de los palcos del recinto interrumpiendo a su hermano para ridiculizarlo por su forma de cantar.

Entre enojos y separaciones fugaces, Liam y Noel siempre regresaban a Oasis y no fue hasta que en el 2009, antes de tocar en el festival parisino Rock en Seine, los Gallagher protagonizaron una de sus peores peleas en camerinos.

“Oasis ha cancelado su actuación pocos minutos antes de subir al escenario. Liam ha destrozado la guitarra de Noel. ¡Una gran pelea!”, compartió la artista escocesa Amy Macdonald, quien también formó parte de aquella edición de Rock en Seine, a las más de 30 mil personas que esperaban por la actuación de los británicos.

En tanto, los organizadores del festival fueron los encargados de anunciar la cancelación de la gira europea de la agrupación con un contundente mensaje: “Oasis ya no existe”.

Horas más tarde, Noel oficializó la noticia a través del perfil de, el ya olvidado, MySpace de la banda. “Con algo de pesar y de alivio les anuncio que renuncio a Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía continuar trabajando con Liam un solo día más”.

Todo mundo podría pensar que la cosa quedó ahí, pero la verdad es que las discusiones y los dimes y diretes entre los músicos continuaron durante años al grado de que en agosto de 2011 Liam demandó a Noel por difamación ya que aseguró que el show que Oasis tenía previsto ofrecer en el V Festival Chelmsford de 2009 se canceló debido a que su hermano tenía resaca.

“Es un hecho que se le diagnosticó laringitis y también que tenía un justificante médico para probarlo. Si se ha ofendido, me disculpo, pero todo está tornándose un poco tonto”, compartió Noel en redes sociales. Tras las palabras del músico, Liam retiró la demanda.

Aunque ambos han hablado sobre una hipotética reunión de Oasis, cada uno con sus condiciones, por supuesto, ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer a más de trece años de lo ocurrido en Rock en Seine.

No obstante, ambos son conscientes de lo que perdieron pues en diversas ocasiones han hecho declaraciones sobre el éxito de Oasis y lo que lograron como una de la mayores agrupaciones británicas de los 90.

“Empiezo a creer que de verdad no le gusto a Noel. Siempre pensé que cuando se metía conmigo estaba bromeando, que en realidad me quería. Pero tengo la sensación de que es cierto que no le caigo bien. Es una pena. Yo le quiero. Somos hermanos”, declaró Liam en entrevista con Icon en agosto del 2019.

“La gran fortaleza de Oasis era mi relación con Liam. Eso también fue lo que destrozó la banda al final”, sentenció Noel en Supersonic (2016), documental sobre la agrupación británica dirigido por Mat Whitecross.

